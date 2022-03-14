Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'ndan yola çıkan 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Rusya Bayraklı 139,90 metre uzunluğunda ve 4 bin 794 groston ağırlığındaki "Glard 1" isimli tanker, saat 03.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.
Ambarlarında 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 04.20'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinden geçti.
Geminin 18 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.
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