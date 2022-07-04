Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü, ekip biçtiği otlar bir anda küle döndü

Abone Ol google-news

Sakarya’da tarlasındaki ot yığınını toplayarak traktörün römork kısmına yükleyen çiftçi, geriye kalan çöpleri yakmak istediği esnada korku dolu anlar yaşadı. Alevler rüzgarında etkisiyle bir anda römorku sardı, o anlar ise bölgede bulunan farklı bir yurttaş tarafından kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:45

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan bir tarlada D.B. isimli çiftçi oğlu ile birlikte hayvanları için ekip biçtirdiği otları römorku ile ahırına getirmek için tarlasına gitti. Otları römorka yükleyen çiftçi, tarlada geriye kalan çöpleri de yakmak istedi.

Haberin devamı...

sakarya çöp traktör hasar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler