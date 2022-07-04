Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü, ekip biçtiği otlar bir anda küle döndü

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:45

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan bir tarlada D.B. isimli çiftçi oğlu ile birlikte hayvanları için ekip biçtirdiği otları römorku ile ahırına getirmek için tarlasına gitti. Otları römorka yükleyen çiftçi, tarlada geriye kalan çöpleri de yakmak istedi.

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