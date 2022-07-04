Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü, ekip biçtiği otlar bir anda küle döndü
Sakarya’da tarlasındaki ot yığınını toplayarak traktörün römork kısmına yükleyen çiftçi, geriye kalan çöpleri yakmak istediği esnada korku dolu anlar yaşadı. Alevler rüzgarında etkisiyle bir anda römorku sardı, o anlar ise bölgede bulunan farklı bir yurttaş tarafından kaydedildi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan bir tarlada D.B. isimli çiftçi oğlu ile birlikte hayvanları için ekip biçtirdiği otları römorku ile ahırına getirmek için tarlasına gitti. Otları römorka yükleyen çiftçi, tarlada geriye kalan çöpleri de yakmak istedi.
Video Haberler
- Tarlasındaki çöpleri yakmak istedi, römork alev aldı
- Karaismailoğlu'nun Marmaray yolculuğu gündem oldu
- Lavanta balının kilosu 250 TL: Tadı hafif, şifalı
- İklim değişikliğinin Adana'ya etkisi: Tropik meyveler..
- Kadir Şeker'in tahliyesi bekleniyor
- İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: 5 ölü
- AKP'li Turan'dan asgari ücret açıklaması
- Danimarka'da AVM saldırısı: 3 kişi öldü
- Kaza yapan araç, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
- Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Memur zammı belli oldu!
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- 'Artık bu şehirde yeri yoktur'
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- Demirören'e tarih verdi