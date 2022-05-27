Saadet Partisi’nden dikkat çeken Nureddin Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'

27 Mayıs 2022 Cuma, 13:02

Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan son videoda, fotoğraf uygulamalarında yer alan 'filtre'ler kullanıldı. Alışveriş yapan vatandaşların filtreli ve üzgün fotoğraflarına yer verilen videoda "Böyle görünmek için filtreye ihtiyacımız yok" ifadeleri kullanıldı.



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