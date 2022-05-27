Saadet Partisi’nden dikkat çeken Nureddin Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'

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Saadet Partisi, sosyal medya hesabından 'Ekonomi Filtresi' başlığıyla yayınladığı tanıtım videosunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 13:02

Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan son videoda, fotoğraf uygulamalarında yer alan 'filtre'ler kullanıldı. Alışveriş yapan vatandaşların filtreli ve üzgün fotoğraflarına yer verilen videoda "Böyle görünmek için filtreye ihtiyacımız yok" ifadeleri kullanıldı.

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