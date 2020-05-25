Sabahın ilk ışıklarında İstinye Sahili'nde görüntülendi
İstinye Sahil'de sabahın ilk ışıklarında yunuslar görüldü.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da deniz trafiğinin azalmasıyla yunuslar sık sık görülmeye başladı.
Sabahın ilk ışıklarında yunuslar Sarıyer İstinye Sahil'e geldi. Dans edercesine birbirleriyle yüzen yunuslar, görsel şölen oluşturdu.
Çok sayıda martının da yunuslara eşlik edildiği görüldü.
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