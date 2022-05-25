Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiceği virüsüyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiceği virüsü şu ana kadar 19 ülkede doğrulandığını ve toplam 131 vakanın tespit edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini açıkladı.
Koca,"Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bu konu ile ilgili dünyada 1970’den sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de istişare halindeyiz" dedi.
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