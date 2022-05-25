Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:22

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiceği virüsü şu ana kadar 19 ülkede doğrulandığını ve toplam 131 vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini açıkladı.

Koca,"Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bu konu ile ilgili dünyada 1970’den sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de istişare halindeyiz" dedi.