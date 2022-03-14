Sağlık çalışanlarından eylem
14 Mart Tıp Bayramı'nda İstanbul Tabip Odası, DİSK ve çok sayıda sağlık sendikasına bağlı sağlık çalışanı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde toplandı. Yürüyüşün ardından ortak basın açıklamasını grup adına İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yaptı.
14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanları, taleplerini dile getirmek için İstanbul Tabip Odası, DİSK ve çeşitli sağlık sendikaları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 500 kişilik grup hastane bahçesindeki yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı, bugünü bayram tadında geçirmemiz gerekirken ne yazık ki, görevdeyiz haklarımız için mücadele ediyoruz" dedi.
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