Sağlık emekçilerine saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

23 Eylül 2020 Çarşamba, 20:06

Hastanedeki olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarından alınan fotoğraflarda Fırat Ö. ve Ahmet Ö’nün hastaneye getirilişleri, ardından da Ahmet Ö’nün eşinin girişteki bilgisayarı devirmesi yer aldı.

Ayrıca canlandırma odası önünde grubun kalabalıklaşması, polisin barikat kurması ve olayla ilgili gözlatına alınan şüpheliler ile diğer bazı kişilerin sağlık çalışanlarının açılmaması için barikat kurdukları kapı ile o bölümün duvarlarını yumrukladığı görüldü.