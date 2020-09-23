Sağlık emekçilerine saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçilerine yönelik saldırıyla ilgili şüphelilerin kapıyı zorladıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin sağlık çalışanlarıyla tartıştıkları ve kapıyı yumrukladıkları görüldü.
Hastanedeki olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarından alınan fotoğraflarda Fırat Ö. ve Ahmet Ö’nün hastaneye getirilişleri, ardından da Ahmet Ö’nün eşinin girişteki bilgisayarı devirmesi yer aldı.
Ayrıca canlandırma odası önünde grubun kalabalıklaşması, polisin barikat kurması ve olayla ilgili gözlatına alınan şüpheliler ile diğer bazı kişilerin sağlık çalışanlarının açılmaması için barikat kurdukları kapı ile o bölümün duvarlarını yumrukladığı görüldü.
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