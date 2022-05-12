Sağlıkçılara dehşeti yaşattılar: Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi

12 Mayıs 2022 Perşembe, 13:53

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Pirsultan Mahallesi’ndeki Şehitkamil Devlet Hastanesinin Acil Servis Polikliniği önünde 2 gün önce öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre elinden yaralanan 16 yaşındaki Muhammet B., yakınları tarafından Acil Servis’e getirildi.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hasta çocuğun yakınlarına, hastanın başka bir hastaneye sevk edileceği söylendi. Sevk için istenen ambulansı beklemeyerek hasta çocuğu Acil Servis’in önüne çıkaran 15-20 kişilik hasta yakını grubu, hastaneden ayrılmak üzere olan Beylerbeyi Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) istasyonuna bağlı 112 Acil Sağlık Ekibinin önünü kesti. Ambulansı durdurarak aşağı inen Paramedik Şoför Burkay Kav, Paramedik Hayriye Dönder ile ATT Meryem Kalkan’a saldıran hasta yakınları, ambulansı kaçırma girişiminde bulundu.



