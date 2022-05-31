Sahile vuran 'balon balıklarını' yiyen 11 kedi zehirlendi
Mersin’in Silifke ilçesinde farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi. Kedilerden bazıları öldü, bazıları ise veteriner hekimlerin yaptığı müdahaleyle hayatta kaldı. Çevreciler, ağların arasında çıkan balıkları tekrar denize atan tekne sahiplerine tepki gösterirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Boğsak Koyu'nda farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kediden bazıları öldü. Kedileri gören hayvanseverler, bazılarını veteriner hekimlere götürdü, yapılan müdahalelerle kurtarıldı.
Sahile vuran balon balıklarını gören hayvanseverler, ağların arasında çıkan balıkları sahile yakın bir noktada denize atan tekne sahiplerine tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından hayvanseverler, Sahil Güvenlik ekibine haber verdi. Koya gelen ekipler, inceleme başlattı.
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