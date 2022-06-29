'Şahmeran' operasyonu: 15 kişi adliyeye sevk edildi
Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında BDP Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu 15 kişi, adliyeye sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Tarsus ilçesinde 20 kişi tespit edildi.
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