'Şahmeran' operasyonu: 15 kişi adliyeye sevk edildi
Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında BDP Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu 15 kişi, adliyeye sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Tarsus ilçesinde 20 kişi tespit edildi.
ARALARINDA BDP'Lİ ESKİ İLÇE BAŞKANI DA VAR
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren, aralarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu kişilere yönelik 244 personelle şafak vakti 'Şahmeran' operasyonu düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 15 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adiliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Bağcılar'da korkunç olay
- Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
- Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
- Bir ilde daha ulaşıma zam
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Avcılar'da 24 yaşındaki Dilan evinde ölü bulundu
- Ev sahibi su sayacını söktürdü
- Cezaevinden çıktı, arkadaşının silahlı saldırısında yara
- 'Demir Yumruk', Erol Evcil'i de vurdu
- Oğlu Murat Arkın'dan anlamlı mesaj
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar...
- Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt
- Türk Ocakları'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi
- Sarallara dev operasyon
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Partisiz girdi, AKP'li çıktı!