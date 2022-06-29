'Şahmeran' operasyonu: 15 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında BDP Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu 15 kişi, adliyeye sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

DHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:41
'Şahmeran' operasyonu: 15 kişi adliyeye sevk edildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Tarsus ilçesinde 20 kişi tespit edildi.

ARALARINDA BDP'Lİ ESKİ İLÇE BAŞKANI DA VAR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren, aralarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu kişilere yönelik 244 personelle şafak vakti 'Şahmeran' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 15 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adiliyeye sevk edildi. 


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