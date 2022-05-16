Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu

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Bağcılar'da sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı alan polis, bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında çok sayıda parfüm şişesi ile sahte güneş kremleri ele geçirildi.

DHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:53

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı aldı. Polis ekipleri perşembe saat 16.00 sıralarında iş yerine baskın düzenledi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sahte-parfum-ve-gunes-kremi-operasyonu-1936480 

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