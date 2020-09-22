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Sahte siteyle, ücretsiz araç randevusundan para alıyorlar

Teknoloji ilerledikçe yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri arttı. Siber çeteler, şirketlerin internet sitelerini kopyalayarak yurttaşları dolandırıyor. İşte son örneklerden biri. Araç muayene randevusu ücretsiz. Ancak sahte internet siteleri kuran dolandırıcılar, araç sahiplerinden para alıyor. TÜVTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Koray Özcan, konuya ilişkin soruları yanıtladı. Kaynak: NTV

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2020 Salı, 13:07


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