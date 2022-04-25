Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı
Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D 650 Karayolu'nda şehir içi yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Sakarya'daki kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Kamyon ile şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.
İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
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