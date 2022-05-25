Salda Gölü'nü yılda 852 bin kişi ziyaret edebilecek

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:04

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Oktar, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören iklim elçisi 25 öğrenci ve akademisyenlerle Salda Gölü'nü gezdi. Beyaz Adalar kısmında basın açıklaması yapan Oktar, Salda Gölü'nün herkes için çok kıymetli ve mutlak korunması gereken bir alan olduğunu söyledi. Salda Gölü ve çevresinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2019 yılında 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini aktaran Oktar, gölün yüzeyinin 44 kilometrekare, korunan alan miktarının ise 7 katı, 295 kilometrekare olduğunu vurguladı.