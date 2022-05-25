Salda Gölü'nü yılda 852 bin kişi ziyaret edebilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, Salda Gölü'nün sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Beyaz Adalar'ın yıllık 572 bin 173 kişi ile Halk Plajı'nın yıllık 280 bin 628 kişiyle sınırlandırılması hedeflenmektedir. Günlük ve saatlik alan için müsaade edilen ziyaretçi sayıları dolduğu takdirde kısa süreliğine ziyaretçi girişlerini kendi kontrolümüzde bekletiyoruz" dedi.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Oktar, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören iklim elçisi 25 öğrenci ve akademisyenlerle Salda Gölü'nü gezdi. Beyaz Adalar kısmında basın açıklaması yapan Oktar, Salda Gölü'nün herkes için çok kıymetli ve mutlak korunması gereken bir alan olduğunu söyledi. Salda Gölü ve çevresinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2019 yılında 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini aktaran Oktar, gölün yüzeyinin 44 kilometrekare, korunan alan miktarının ise 7 katı, 295 kilometrekare olduğunu vurguladı.
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