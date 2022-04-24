Samsun'da orman yangını: 1,9 hektar kül oldu
Samsun'da dün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Büyüyen yangın 1,9 hektar alanı kül etti. Ekipler yangını 1 saat 15 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına aldı.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs tarafından çıkarılan orman yangınında 1,9 hektar alan zarar gördü.
Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesi Susuz bölgesi İncirlik mevkisinde saat 16.10'da orman yangını çıktı. Orman işletme ekipleri, çamlık alanda çıkan orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler yangını 1 saat 15 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına aldı.
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