Sancaktepe'de ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı

Abone Ol google-news

Sancaktepe Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 14:51

Sancaktepe Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförünün yaralandı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler