Sandviç yerken kaydedilen görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
Gurme - yazar Mehmet Yaşin'in sandviç yediği görüntüler sosyal medyada viral oldu. Yaşin, "Bu görüntü Twitter’da popüler olmuş. Kaçkar Dağları'nda sandviç molası veriyordum" dedi.
Gurme - yazar Mehmet Yaşin'in bir sandviçi ısırdığı ana dair görüntüleri, Twitter'da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak gündem oldu.
Söz konusu videoda sandviçinden bir ısırık alan Yaşin, daha sonra yoluna devam ediyor.
Yaşin, videoyu "Bu görüntü Twitter’da popüler olmuş. Kaçkar Dağları'nda sandviç molası veriyordum" notuyla kendi profilinde de paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu