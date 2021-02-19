Sandviç yerken kaydedilen görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama

19 Şubat 2021 Cuma, 16:40

Gurme - yazar Mehmet Yaşin'in bir sandviçi ısırdığı ana dair görüntüleri, Twitter'da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak gündem oldu.

Söz konusu videoda sandviçinden bir ısırık alan Yaşin, daha sonra yoluna devam ediyor.

Yaşin, videoyu "Bu görüntü Twitter’da popüler olmuş. Kaçkar Dağları'nda sandviç molası veriyordum" notuyla kendi profilinde de paylaştı.