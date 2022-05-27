Şanlıurfa'da, 4 kişinin yaralandığı 'fırıncı' kavgasında 5 gözaltı

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Şanlıurfa’da, ucuz ekmek satışı nedeniyle iki fırıncı arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, olaya karışan 5 kişi ise gözaltına alındı.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 17:08

Olay Yeşildirek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Fırın işleten Ramazan Çakmak ile Necmi Aslan arasında ucuz ekmek satışı nedeniyle tartışma çıktı. İki fırın çalışanlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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