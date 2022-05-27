Şanlıurfa'da, 4 kişinin yaralandığı 'fırıncı' kavgasında 5 gözaltı

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:08

Olay Yeşildirek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Fırın işleten Ramazan Çakmak ile Necmi Aslan arasında ucuz ekmek satışı nedeniyle tartışma çıktı. İki fırın çalışanlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



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