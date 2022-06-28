Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli doktor Şeyhmus Baraj, sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası hasta yakınlarınca tekme tokat dövüldü. Olay anları tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası doktor Şeyhmus Baraj'ın istifa ettiği öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir’de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, özel tıp merkezinde muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraj arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sonrası 7-8 kişilik hasta yakını doktora tekme tokatla saldırdı. Koridor boyunca hasta yakınları tarafından darbedilen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu. Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraj, rapor alarak şikayetçi oldu.
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