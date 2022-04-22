Şanlıurfa'da hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 ölü, 2 kayıp
Şanlıurfa'da, gezintiye çıkan 6 arkadaşın içerisinde bulunduğu hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi kendi imkanıyla kurtuldu, 2 kişi ise suda kayboldu.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 35'inci kilometresinde Bakımlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iftar yemeğinden sonra arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan İlhami Damar’ın kullandığı 06 DC 6939 plakalı hafif ticari araç, stabilize yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu DSİ’ye ait, yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu. Can pazarının yaşandığı olayda hafif ticari araçta bulunan Abdullah Demir (18) kendi imkanlarıyla kanaldan kurtuldu. Bir süre sonra araç sulara gömülerek gözden kayboldu. Kanaldan çıkmayı başaran Abdullah Demir’in çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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