Şanlıurfa’da helikopter tellere takıldı! Korku dolu anlar
Şanlıurfa’da yüksek gerilim hatlarını temizleyen helikopter paniğe neden oldu. Bakım ve onarım yapan helikopterin tellere takıldığını zanneden yurttaşlar büyük panik ve korku yaşadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Mehmetçik Mahallesi yakınlarında yaşandı. Yüksek gerilim hattının üzerinde havada sabit duran bir helikopter gören yurttaşlar, helikopterin tellere takıldığını zannetti. Helikopterin tellere takılıp kurtulamadığını düşünen yurttaşlar, büyük panik ve korku yaşadı. Acil durum ekiplerine bilgi veren yurttaşlar, cep telefonlarına sarılıp o anları kaydetmeye başladı.
YÜKSEK GERİLİM HATLARINA BAKIM YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
Bir süre kayıt alan yurttaşlar, helikopterin elektrik hattı boyunca hareket etmeye başladığını gördü. Yerleşim yerine yaklaşan helikopterin yüksek gerilim hattı tellerine sıvı bir madde sıktığı görüldü. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait olduğu öğrenilen helikopterin, elektrik tellerinin bakım ve temizliğini gerçekleştirdiği öğrenildi.
Helikopterin düşeceğini zannettiklerini ve korku yaşadıklarını belirten yurtttaşlardan Erdal Karagöz, helikopterin temizlik çalışması yaptığını öğrendikten sonra rahatladıklarını söyledi.
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