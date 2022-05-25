Şanlıurfa’da kaçak olduğu belirtilen Kuran kursunda öğrencilere şiddet
Tarikat ve cemaatlerin yurt ve kurslarında kan donduran olaylara yenisi eklendi. Şanlıurfa’daki bir Kuran kursunda öğrencilere şiddet uygulandığı görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
Antalya’da öğrenci Mehmet Sami Tuğrul’un kaçak bir yurtta katledilmesi, Elazığ’da öğrenci Enes Kara’nın kalmaya zorlandığı bir tarikat evinde yaşamına son vermesinin etkileri sürerken Şanlıurfa’da kaçak olduğu belirtilen bir Kuran kursunda öğrencilere şiddet uygulanması tepki çekti.
Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin (Alim Derneği) yurdunda çalışan aşçı İhsan G., Aralık 2021’de, öğrenci Mehmet Sami Tuğrul’u “Deccal’i vurdum” diyerek katletti. Kaçak olduğu ortaya çıkan yurdun, binadaki dairelerin kiralanarak oluşturulduğu, derneğin başkanı Barış Kaplan’ın ise bir devlet okulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Kara, 11 Ocak’ta, Elazığ’da kalmaya zorlandığı bir cemaat evinde yaşamına son verdi. Öncesinde video yayımladığı ortaya çıkan Kara, gelecek ve ekonomik kaygılara işaret ederken “Beni burada kalmaya zorladılar” dedi.
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