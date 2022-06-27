Şanlıurfa'da madde bağımlısına polis şiddeti: Küfür etti, peş peşe tokat attı
Şanlıurfa'da bir polis memuru, madde bağımlısı bir gencin yardım isteğine küfür ve tokatla yanıt verdi.
Şanlıurfa'da bir polis memurunun madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahsa şiddet uyguladığı görüntüler gündem oldu.
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