Şanlıurfa'da madde bağımlısına polis şiddeti: Küfür etti, peş peşe tokat attı

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Şanlıurfa'da bir polis memuru, madde bağımlısı bir gencin yardım isteğine küfür ve tokatla yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 16:32

Şanlıurfa'da bir polis memurunun madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahsa şiddet uyguladığı görüntüler gündem oldu. 

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Şanlıurfa polis POLis şiddeti

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