Şanlıurfa'da madde bağımlısına polis şiddeti: Küfür etti, peş peşe tokat attı
Şanlıurfa'da bir polis memuru, madde bağımlısı bir gencin yardım isteğine küfür ve tokatla yanıt verdi.
Şanlıurfa'da bir polis memurunun madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahsa şiddet uyguladığı görüntüler gündem oldu.
Görüntülerde, bir otomobile yaslanmış halde yerde oturan genç şahsın, aldığı maddenin de etkisiyle "Beyin kanaması geçiriyorum" diyerek polisten sağlık desteği için yardım istediği görülüyor.
Bu sırada şahıs, polisin bacağına sarılarak yardım isteğini tekrar ediyor. Elinde telsiz bulunan polis ise bunun üzerine gence küfür edip tokat darbeleriyle karşılık veriyor.
Sosyal medyada tartışma yaratan görüntülerle ilgili Emniyet ve diğer resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
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