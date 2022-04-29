Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama

29 Nisan 2022 Cuma, 09:44

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara Türkiye’de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet alıp, sahte belgelerle oturum izni aldığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda 3'ü kamu görevlisi 9'u Suriye uyruklu olmak üzere 28 şüpheli tespit edildi.



