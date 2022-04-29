Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma
Şanlıurfa Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili valilik tarafından soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl’de, Kadir Gecesi'nde bir grup meydanda toplanarak şeriat çağrısında bulundu. İsrail’in şiddet eylemlerini kınayan grubun protesto görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.
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