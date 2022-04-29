Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma

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Şanlıurfa Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 09:52

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl’de, Kadir Gecesi'nde bir grup meydanda toplanarak şeriat çağrısında bulundu. İsrail’in şiddet eylemlerini kınayan grubun protesto görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.

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