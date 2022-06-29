Sarallara 13 ilde dev operasyon: 117 gözaltı

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Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, Erdal Acar ile çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 17:11

'Sarallar' olarak bilinen çete yapılanmasına yönelik bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

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