Sarallara 13 ilde dev operasyon: 117 gözaltı
Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, Erdal Acar ile çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.
'Sarallar' olarak bilinen çete yapılanmasına yönelik bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.
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