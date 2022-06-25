Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açtı: Barışa gel Miçotakis
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'daki Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı. Parlamento önünde yaptığı konuşmayı Twitter hesabından paylaşan Sarıgül, "Barışa gel Miçotakis" dedi.
Yunanistan ile Türkiye arasında diplomatik atışmalar sürerken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den bir atak geldi. Sarıgül, Atina'ya giderek Yunanistan Parlamentosu'n önünde Türk bayrağı açtı.
Sosyal medya hesabı üzerinden parlamento önünde yaptığı konuşmayı takipçileriyle paylaşan Sarıgül, şu sözlere yer verdi:
"Yunanistan Parlamentosu önünden Yunan halkını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan, Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'e ve Yunan halkına sesleniyorum. Sayın Başbakan, ülkelerimiz arasındaki sorunları, iç politika malzemesi yapmanızı doğru bulmuyorum. Bu tutumunuz sorunlarımızı daha da ağırlaştırıyor. Aramızdaki anlaşmazlıkları, diyalog ve müzakere yöntemleriyle çözebiliriz. Silahlanmaya, ekonomik gücünüzün çok ötesinde para ayırıyor, çocuklarınızın geleceğini harcıyorsunuz. Silâha bu kadar para harcamanız çok anlamsız ve lüzumsuz.
Ne yapacaksınız bu kadar silâhı? Amerikan askerlerini çağırdınız, silahlarını yığdınız, ülkenizi Amerikan üssü yaptınız. Kendinizi güvende hissetmek için, ABD’ye ihtiyacınız yok. Türkiye, hangi komşusunu tehdit etmiş ki sizi etsin? Biz barışçı bir ülkeyiz. Büyük Atatürk’ün bize gösterdiği hedef barıştır."
"BASIN AÇIKLAMAMIZ ENGELLENDİ"
Video paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Sarıgül, parlamento önünde yaptığı basın açıklamasının 'birkaç Türk düşmanı tarafından engellenmeye çalışıldığını' belirterek şunları söyledi:
"Yunanistan’a barış için gittik, silahlara veda edelim diye gittik, ABD’nin oyununa gelmeyelim diye gittik. Yunanistan Parlamentosu önündeki basın açıklamamız kendini bilmez, birkaç Türk düşmanı tarafından engellenmek istendi. TDP Genel Sekreteri Sayın Teoman Mutlu sözlü ve fiili bir saldırıya maruz kaldı. Sağduyu ve aklı selimle sorun çözüldü. Sayın Teoman Mutlu ve ben iyiyiz ve güvendeyiz. Bu hareketi Yunan halkına mal etmiyoruz. "
https://twitter.com/M_Sarigul/status/1540644514196557825?s=20&t=CIZH7Xc9amcmB4ofawPmKw
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