Siyaset kulisleri Mustafa Sarıgül'ün hamlesiyle hareketlendi: 3. ittifak mı geliyor?

15 Haziran 2022 Çarşamba, 10:52

Muhalefetin erken seçim çağrılarına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Seçimin tarihi Haziran 2023, boşuna çabalamayın" cevabını verirken siyaset kulisleri her geçen gün hareketlenmeye devam ediyor.

Geçen günlerde Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan gözler Cumhur İttifakı'nın adayındayken partilerin ittifak arayışları devam ediyor.

YENİ İTTİFAK MI GELİYOR?

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat partinin oluşturduğu 6'lı masanın dışında, diğer partilerin de yeni bir ittifak için temas kurduğu belirtilirken Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya hamlesi akıllara 'Yeni bir ittifak mı kurulacak?' sorusunu getirdi.

Sarıgül'ün sosyal medyada "Evet sonunda kulisler başladı ve 3. İttifak gündem de! Yeni İttifak geliyor... Bu ittifak için siz ne düşünüyorsunuz acaba?" tweetini beğenmediği görüldü.

Öte yandan Sarıgül, bahsi geçen tweetten beğenisini çektiği görüldü.