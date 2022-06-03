Sarıyer'de ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
İstanbul Sarıyer'de, ambulansa yol vermek için ara sokağa dönüş yapan sürücünün kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı. Motosikletten düşen 2 kişi, sürücünün dikkati sayesinde ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Park halindeki bir otomobile vuran ambulanstaki sağlık görevlileri, kendilerini unutup yaralıların yardımına koştu.
Kaza, 2 Haziran Perşembe günü Ferahevler Adnan Kahveci Bulvarı'nda saat 14.40 sıralarında meydana geldi. Ferahevler'den Tarabya yönüne giden 34 EGY 721 plakalı otomobilin sürücüsü Emir Cevahir, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermek için ara sokağa yönelmek istedi.
Bu sırada ters istikametten Ferahevler yönüne giden Furkan Karapınar'ın kullandığı 41 AHD 834 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Barış Karapınar, çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düştü.
Arkadan gelen ambulans şoförü, son anda gördüğü yaralılara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Yolun kenarına savrulan motosikleti de altına alan ambulans, park halindeki 34 RRG 67 plakalı otomobile arkadan vurdu.
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