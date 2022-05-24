Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer’de siparişi yetiştirmek üzere ters yönden giren motosikletli kurye, seyir halinde olan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Havalanarak otomobilin camına düşen kurye yaralandı. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.
Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda kuryelik yapan Mehmetcan Karakuş, siparişi yetiştirmek üzere 34 DYA 088 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Kurye bir süre sonra caddeye tersten girdi. O esnada 34 CAR 129 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Alara Yamak, kurye Karakuş ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle havalanan kurye Karakuş, otomobilin camına düşerek yere savruldu. Kaza sonucu kurye yaralanırken, araçlara ise hasar meydana geldi. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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