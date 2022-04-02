Sarıyer’de korkutan yangın: Alevler itfaiye aracına da sıçradı!
İstanbul Sarıyer'de bir kebapçıda çıkan yangın, binalara sıçradı. Yangın için bölgeye giden bir itfaiye aracı da alev aldı.
Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 5 binaya sıçradı.
Yangına müdahale eden bir itfaiye aracına da alevler sıçradı. Yanan itfaiye aracı söndürüldü.
Hasarlı itfaiye aracı da dahil olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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