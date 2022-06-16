Sarıyer'de otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var
Sarıyer'de otobüs bir otomobille çarpıştı. Çok sayıda yaralı olduğu bildirilen olayda polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
İstanbul Sarıyer, Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde bir otomobile çarpan otobüs yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Yaralılar var. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Video Haberler
- Antalya'da tehlikeli paten yolculuğu
- Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
- İstanbul'da otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var
- Bitlis'teki trafik kazaları kamerada
- Sancaktepe’de motosiklet hırsızlığı kamerada
- Arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı
- İstanbul'da rehine operasyonu: 7 kişi kurtarıldı
- Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı
- 'Belki iktidar bu yüzden gidecek'
- Tehlike saçan sürücü böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- Fed faiz kararını açıkladı
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- Akşener'in 'Erdoğan' kararı
- İBB'den 'kent lokantaları' adımı
- Emniyet korkunç görüntüleri paylaştı
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'