Sarıyer'de otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

16 Haziran 2022 Perşembe, 15:27

İstanbul Sarıyer, Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde bir otomobile çarpan otobüs yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Yaralılar var. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.