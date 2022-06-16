Sarıyer'de otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

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Sarıyer'de otobüs bir otomobille çarpıştı. Çok sayıda yaralı olduğu bildirilen olayda polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

DHA
16 Haziran 2022 Perşembe, 15:27

İstanbul Sarıyer, Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde bir otomobile çarpan otobüs yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Yaralılar var. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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