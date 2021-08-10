Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı

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Sarıyer'de gezinti sırasında kayaya oturarak su almaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı.

(İHA)
10 Ağustos 2021 Salı, 17:01

Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sahilinde Cabir K. yönetimindeki "Liman Kuruçeşme" adlı gezi teknesi kayaya oturdu. Tekne su almaya başladı.  İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su alarak batmaya başlayan teknedeki 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı.

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