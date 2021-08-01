Botlar, tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor

01 Ağustos 2021 Pazar, 13:50

Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi’nde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum Mazı Mahallesi’ne sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın Mazı Mahallesi’nde yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı. Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle, İnceyalı mevkiinden yurttaşların tahliyesine devam ediliyor. Buradan teknelerle alınan yurttaşların güvenli bölgelere götürüldüğü öğrenildi.