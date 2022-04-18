Sarıyer'de şüpheli ölüm: Genç kadın başından vurulmuş halde bulundu

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Sarıyer’de 42 yaşındaki Özlem Akyol, yaşadığı evde kapısı kilitlenmiş olan odasında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Polis kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 14:06

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