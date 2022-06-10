'Sazan Sarmalı' operasyonunda 15 tutuklama
Bursa'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle inşaat firmalarını 60 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 15'i tutuklandı.
Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişiyi ‘sazan sarmalı’ adını verdikleri taktik ile dolandırıp, elde ettikleri parayla rezidans kiralayarak lüks bir hayat yaşayan 21 kişilik çete üyesinden 15’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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