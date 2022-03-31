Sedat Peker ortaya çıktı: Eşi Özge Peker paylaştı
Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'in son hali, eşi Özge Peker'in paylaşımıyla ortaya çıktı.
Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli iddialarda bulunduğu videolarıyla gündem olan Peker, 3 Temmuz'dan sonra video paylaşmamış, 24 Kasım'dan bu yana ise herhangi bir tweet atmamıştı.
Adalet Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili eşi Özge Peker'den yeni bir paylaşım geldi.
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