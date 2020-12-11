Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
Suriye’nin Rasulayn ilçesindeki yol kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi Antalya’da toprağa verildi. Güçlükle ayakta duran şehidin annesi ve kız kardeşini askeri personel teskin etti.
Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un(34) naaşı, askeri uçakla Antalya’ya getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, konvoyla önce helallik alınması için Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.
Şehidin naaşı daha sonra, askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak Akdeniz Üniversitesi Camii’nde tören alanındaki musalla taşına konuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehidin ailesine taziyelerini iletti. Güçlükle ayakta duran şehidin annesi ve kız kardeşini askeri personel teskin etti. Şehidin yüzbaşı olan kardeşi Ali Kurt da annesinin omzuna başını uzun süre yasladı. Gözyaşlarına boğulan babaya ise sık sık kolonya verildi. İki bakan Cuma Namazını da aynı camide kıldı.
Cenaze töreni yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takılarak sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlendi. Şehidin kendisi gibi kardeşi Ali Kurt’un da yüzbaşı olduğu ve Suriye topraklarında görevli olduğu belirtildi. Annesi Ömrüye Kurt’un ev hanımı, babası Ziya Kurt’un Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde ziraat teknikeri olan şehidin, kız kardeşi Gonca Kurt’un ise öğrenci olduğu öğrenildi. Bekar olan şehidin geçici görevle Rasulayn’da görevli olduğu belirtildi.
KATILANLAR
Cenaze törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, milletvekilleri, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, belediye başkanları siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, askeri protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Törende ayrıca, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çelenkleri yer aldı.
Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Osman Artan kıldırdı. Helallik alınmasının ardından şehidin al bayrağa sarılı naaşını cenaze aracına Çavuşoğlu ve Soylu omuzlarında taşıdı. Şehidin cenazesi Uncalı Mezarlığı’ndaki askeri şehitlikte toprağa verildi.
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