Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

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Siirt'te PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan (29), memleketi Balıkesir’de düzenlenen askeri tören ile gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:42

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi, Siirt Havalimanı’nda düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ortamandıra Mahallesi'ne getirildi, baba evinde helallik alındı.

Ardından Özcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri tören için mahalle meydanına getirildi.

Buradaki törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in AKP'li ve CHP’li milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.


Şehit Jandarma çatışma Siirt

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