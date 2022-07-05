Şehit Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin babası Ahmet Özgül, kardeşleri Esra Özgül ve Emre Özgül, gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 18:15

Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül (30) için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Şehit Milli Savunma Bakanlığı MSB Pençe-Kilit Pençe-Kilit operasyonu

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