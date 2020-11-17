Selçuk Tepeli'den canlı yayına damga vuran Kanal İstanbul tepkisi

17 Kasım 2020 Salı, 10:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı afişler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaya ilişkin haberi sunan FOX TV Anahaber spikeri Selçuk Tepeli, soruşturmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

NİÇİN DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ?

“Soruşturmayla ilgili olarak mülkiye müfettişinin raporundaki ifadelerden okumak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından billboardlara çıkartılan “ya Kanal ya İstanbul” ilanı Anayasa’nın 104, 123 ve 127’nci maddelerinde belirtilen idarenin “bütünlüğü ilkesi”, “kamu görevlerinde birliğin sağlanması” ilkesine açıkça aykırı olduğu, devlet politikası haline gelmiş. Neye istinaden geldiğini bilmiyorum. Meclis kararı mı var? Anayasal çoğunlukla mı alındı bu karar? Niçin devlet projesi haline geldi? haline gelmiş diyerek afaki bir ifadeyle söylemek yetmez. Neden olduğunu da söylemek lazım.

KAMU KAYNAĞI KULLANILARAK NEDEN MUHALEFET EDİLEMİYORMUŞ?

Devlet politikası haline gelmiş ve devlet projesi olarak yürütülen bir projeye yine kamu kaynaklarının kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı iddiaları. Yani kamu kaynağının kullanıldığı, yani hepimizin vergilerinin neye yarayacağını bilmediğimiz bir projeye akıtıldığı. Aynı zamanda bu cümlelerde itiraf edilmiş. Kamu kaynağının kullanılarak muhalefet edilmesi neden mümkün değilmiş. Birisi bana evrensel hukuktan Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasından ya da bizim geleneğimizden göreneğimizden, binlerce yıllık devlet tecrübemizden birisi bana bunu açıklarsa sevinirim. Niye muhalefet edilemiyormuş acaba?”

HANGİ DEVLETİN PROJESİ KATAR MI, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Mİ?

Hangi devlet projesi acaba? Hangi devletin projesi? Mesela Katar’ın mı? Mesela Birleşik Arap Emirlikleri’nin mi? Kanal İstanbul projesinden bahsediyorum. Kimler yatırım yapmış? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mı faydalanıyor bundan? Onlar mı yatırım yaptı? Yoksa bunlar bundan dönemiyoruz biz. Çünkü bunlar yeni çeşit, yeni nesil kapitülasyonlar mı? Burada bir kavram ortaya atıyorum. Neo-kapitülasyonlar gibi bir şey olabilir belki. Niye dönemiyoruz belki de böyle bir şeydir.