Selçuk Tepeli'den canlı yayında AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt

15 Eylül 2021 Çarşamba, 10:04

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında FOX muhabiri Barış Kaya’nın bir önceki toplantıya alınmamasıyla ilgili “Muhabirin şahsi davranışlarıyla ilgili bir problemdir” açıklamasını yapmıştı.

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’ye de sert tepki gösteren Çelik, “Ana haber bülteninde Selçuk Tepeli adlı şahıs, bu durumu kurumsal bir mesele haline getiriyor. Şahsi olarak çıkan bir meseleyi kurumsal hale getirdiler. Ama kullandığı ifadeler, imalar, kişisel saldırı anlamına gelen şeyler; bunun gazetecilikle ne alakası var. Ki bu şahıslar daha önceki televizyon çalıştıkları kanalına gittiğimizde kalabalığın içerisinde hem şahsımıza hem de AK Parti’nin siyasetine karşı övgüler diziyorlardı. Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.

SELÇUK TEPELİ'DEN YANIT

Selçuk Tepeli, dün akşam sunduğu ana haber bülteninde Ömer Çelik’e yanıt verdi.

Ömer Çelik’in “Selçuk Tepeli adlı şahıs” ifadesine göndermede bulunan Tepeli, “Selçuk Tepeli denen şahıs, herhangi bir imtiyazdan faydalanmamıştır. Ne siyasi nüfuzlu herhangi bir tanıdığı vardır ne de iktidara veya muhalefete sırtını dayayıp bir iş, gelir veya zenginlik sahibi olmuştur. AK Parti’nin siyasetine karşı övgüler diziyordu” sözlerine ilişkin de “Övdüysem, övdüğümün arkasındayım. Keşke hala övebileceğim şeyler olsa” dedi.