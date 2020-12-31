Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?
FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli kadına şiddet konusu üzerinden siyasileri eleştirdi. Yayında sert ifadeler kullanan Tepeli, "Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Neden bu konuyu birinci gündeminiz yapmıyorsunuz?" dedi.
Türkiye'de 29 Aralık tarihinde, 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban giderken, bu durum toplumda infial yarattı. Hükümet yetkililerinden vatandaşlara herkes yaşanan olaya tepki gösterdi. FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli konuyu programına taşıdı ve siyasileri eleştirdi.
"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ BİRİNCİ MADDESİ YAPAN SİYASİ PARTİ VAR MI?"
3 ayrı kadın cinayeti hakkında konuşan Tepeli, "Siyasette şuanda kadına yönelik şiddeti, hem fiziki hem psikolojik şiddeti gündeminin birinci maddesi yapan siyasi parti var mı? Ben görmüyorum. Bunu gündeminin birinci maddesi yapan bir siyasi hareket var mı? Ben göremiyorum" dedi.
"YA SİZ GERİ ZEKALI MISINIZ?"
Açıklamalarına devam eden Tepeli, "Valla Sayın Cumhurbaşkanı bir yerde bir laf etmişti. Ondan referans alarak söylüyorum. O bambaşka bir konuda söylemişti tam olarak ne olduğunu da hatırlamıyorum ama. Hiç birinci maddesi falan yapan bir siyasi parti olmadığı için ondan referans alarak söylüyorum. Ya siz geri zekalı mısınız? Bu ülkenin yarısı, seçmenlerin yarısı kadın. Kadınların şiddet gördüğü bir ülkede böyle bir hareket başlatmayı niye hiçbiriniz akla getirmiyorsunuz bunu çözemiyorum" ifadelerini kullandı.
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