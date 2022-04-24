Şenyaşar ailesine saldırı soruşturmasında 4 tutuklama
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 4’ü tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
24 Haziran 2018 genel seçimlerine 10 gün kala AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yakınları ve partililerle birlikte Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Şenyaşar ailesine ait dükkana giren Yıldız’ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.
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