Serap Bor cinayeti: 15 yaşındaki çocuk ve babası adliyede

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Eskişehir’de, annesi Serap Bor’u (35) pompalı tüfekle öldüren İ.A. (15) adlı erkek çocuğu ile azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 16:24

Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi’nde oturan Serap Bor, dün evine gelen ve babasıyla yaşayan oğlu İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen’i (50) de yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

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