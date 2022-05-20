Serap Bor cinayeti: 15 yaşındaki çocuk ve babası adliyede

20 Mayıs 2022 Cuma, 16:24

Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi’nde oturan Serap Bor, dün evine gelen ve babasıyla yaşayan oğlu İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen’i (50) de yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

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