Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması: Belediyeyi itibarsızlaştırmak için yapıldı
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, makam odasının haczedilmesine gerekçe gösterilen tazminat kararlarına temel teşkil eden imar uygulamalarının Danıştay tarafından iptal edildiğini söyledi. Söz konusu bölgenin 2013'te riskli alan ilan edildiğini, dolayısıyla konunun çözüm yerinin tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu belirten Odabaşı bakanlığın ise gerekli adımları bir türlü atmadığını dile getirdi.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi’nin borçları gerekçe gösterilerek makam odasındaki eşyaların haczedilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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