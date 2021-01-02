Sezgin Baran Korkmaz'ın nerede olduğu ve ne zaman döneceğine ilişkin çarpıcı iddia

02 Ocak 2021 Cumartesi, 10:38





SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracılığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürülmüştü.

Şu anda yurt dışında olduğu bilinen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ile “dolandırıcılık ve banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık” suçlarından verilen yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükmünün 17 Kasım tarihinde, mal varlıkları üzerinde olan tedbirin ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 6 Kasım tarihinde kaldırıldığı öğrenildi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Cesim Parlak, Baran’ın iş sebebiyle ve resmi yollarla yurt dışına çıktığını, hakkında yurt dışı çıkış yasağının olmadığını, işlerini bitirdikten sonra ülkeye dönerek ifade vereceğini söyledi.

ERDOĞAN'IN KUZENİ CENGİZ ER: PANDORANIN KUTUSU AÇILIYOR

Operasyon haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, operasyonun medya ayağına yönelik çarpıcı bir iddiada bulundu.

Cengiz Er, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Pandoranın kutusu açılıyor. Sezgin Baran Korkmaz operasyonu Türk medyasının da kirli çamaşırlarını ortaya dökecek. Korkmaz'ın Boğaz'daki yalısının kapısını aşındıran, Bodrum'daki otelinde bedava tatil yapan ve ceplerini dolduran kerli ferli gazetecilerin ipliği pazara çıkacak" ifadesini kullandı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi ile 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına gittiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Korkmaz, eşiyle güvenlik noktasından geçiyor. Korkmaz daha sonra eşiyle birlikte havalimanının içerisine doğru yöneliyor.

SEZGİN BARAN KORKMAZ NEREDE VE NE ZAMAN DÖNECEK?

Öte yandan KRT Muhabiri Çağdaş Ulus, Sezgin Baran Korkmaz'ın Zürih'te olduğunu ve yıl başından hemen sonra döneceğini iddia etti.

Hakkındaki yuırt dışı yasağı kalktıktan sonra GPRS sistemiyle Sezgin Baran Korkmaz'ın yatına ulaşıldığını belirten KRT muhabiri Ulus, Korkmaz'ın nerede olduğuna ilişkin şöyle konuştu:

"Fethiye'den Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi'ne Limasol kentine geçtiğini gördük. Orada 2 gün boyunca konakladığını gördük. 2 gün sonunda da soluğu Beyrut'ta aldığını öğrendik ama Sezgin Baran Korkmaz kendisinin Beyrut'ta olmadığını Zürih'te olduğunu söylüyor. Ama haber kaynaklarımızda biraz görüşmeler yaptığımızda Sezgin Baran Korkmaz'ın aslında Beyrut'a hiç gitmediğini öğrendik. Sezgin Baran Korkmaz'ın yatıyla birlikte Rum Kesimi'ne gittiği Rum Kesimi'nden de uçakla Avrupa'ya geçtiğini biz öğrendik. Kaptanına da özel yatını teslim ederek yatın Beyrut'a geçmesini sağladı. Belki iz kaybetmek amaçlı bu yapılmış ama daha sonradan biz kendisine ulaştık, Zürih'te olduğunu öğrendik. Yılbaşında geleceği iddiasında bulunuyor. Hakkında kara para aklama suçlaması varken döner mi bilmiyoruz ama kendisi ısrarla yıl başından hemen sonra döneceğini iddia ediyor."





BEŞTEPE İLE BAĞLANTIYI O İSİM Mİ SAĞLADI?

Sezgin Baran Korkmaz ’ın Cumhurbaşkanlığıyla iletişimini ise Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’nın sağladığı iddia ediliyor. Korkmaz Karaca ile Baran Korkmaz hemşehri. Baran Korkmaz bir videosunda Korkmaz Karaca için geldiği yerde büyük emeğinin olduğunu söylüyor.

İşte Korkmaz Karaca'nın fotoğraf arşivi...



