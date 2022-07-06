Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi
Muğla’da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla çocuklar serinlemek için kendilerini su fıskiyelerinin altına attı.
Muğla’nın Menteşe ilçesi Kurşunlu Meydanı'nda yaptırılan onlarca fıskiye, sıcaktan bunalan çocukları serinletti. Sıcaktan etkilenen çocuklar serinlemek için elbiseleriyle fıskiyelerin altına koştu.
Menteşe Belediyesi tarafından Kurşunlu Meydanı'na yaptırılan onlarca fıskiyeden gün boyu su akışı sağlandı. Sıcak havada bunu fırsat bilen çocuklar suların etrafında elbiseleriyle oyun oynayıp serinledi
Saatlerce eğlenen çocuklar, hem serinledi hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Aileler ve çevredeki vatandaşlar ise kenardan çocukların eğlencesini izledi.
Video Haberler
- Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi
- Songül Karlı davasında karar
- Çalıntı malzemeler 'hurdacıdan' çıktı
- Van’da konteyner yangını
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Dolandırıcılığın böylesi
- 'Kumpasın hesabını soracağız'
- Ekrem İmamoğlu'ndan valilik yazısına sert tepki
- Trafikte tehlikeli yolculuk
- 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!